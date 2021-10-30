السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد وامتداد بعض القطارات على بعض الخطوط الوجه القبلي.

وقالت هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، إنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب، يبدأ التعديل اعبتارًا من غدٍ الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

اعتبارًا من 31 أكتوبر 2021:

امتداد قطار 703 إكسبريس سوهاج/المنيا لمحطة مغاغة، بحيث يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ليصل مغاغة الساعة 18:55.

اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021:

- تعديل ميعاد قطار 704 إكسبريس مغاغة/ سوهاج من محطة مغاغة الساعة 04:30 ليصل سوهاج الساعة 09:55.

- تعديل ميعاد قطار 702 إكسبريس الواسطى / المنيا / يقوم من الواسطى الساعة 05:00 ليصل المنيا الساعة 07:40.

وقوف قطار 1006 بمحطة الواسطى:

كما قررت السكة الحديد، وقوف قطار 1006 إكسبريس القاهرة /سوهاج بمحطة الواسطي حيث يصلها الساعة 07:20 ويقوم منها الساعة 07:23.

ويتضمن الجداول المرفقة المواعيد الجديدة: