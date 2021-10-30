الأرصاد: السحب المنخفضة الممطرة تتدفق في طريقها للقاهرة والدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية على موعد مع الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن صور القمر الصناعي تظهر السحب الرعدية الممطرة على منطقة الضبعة، وتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد إن فرص سقوط الأمطار تزداد على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال الساعات ليل السبت وفجر يوم الأحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة أن محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي، تشهد حاليًا أمطارًا غزيرة ورعدية، كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.



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