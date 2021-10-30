الأرصاد: تزايد فرص الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيناء خلال ساعات الليل حتى الفجر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تزداد على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال الساعات ليل السبت وفجر يوم الأحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة اليوم السبت، أن محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي، تشهد حاليًا أمطارًا غزيرة ورعدية، كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 31 أكتوبر إلى الجمعة 5 نوفمبر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، في بيان السبت: يوجد اليوم السبت أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحينا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا والسلوم - مطروح الاسكندريه - البحيره كفر الشيخ ) على فترات متقطعة (60:50 % تقريبا)، كما يوجد أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة (50% تقريبا).

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