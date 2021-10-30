شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية وقيادات الشرطة يقدمون التهنئة لوزير الدفاع ورجال القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية، لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائماً علامة مضيئة فى تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة، ورمزاً للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة والتضحية بالغالى والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية، موجهاً التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر ، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير .

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معاً فى طليعة الشعب المصرى يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته وإستقراره، ضاربين بكل ما أوتوا من قوة كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من حالة أمنية مستقرة تسهم فى إستكمال مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية فى كافة المجالات.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكى درع القوات المسلحة لوزير الداخلية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية .