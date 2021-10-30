شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: 34 قرية و250 تابعا تستفيد من مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين في مختلف محافظات مصر ، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتا إلى أنه من خلال مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، تم توفير فرص عمل، والحد من هجرة المواطنين من الريف للمدن، وتم إنشاء مدارس بهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول، كما تم توفير كيانات اقتصادية تشمل عددا من المشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين.

جاء ذلك في كلمتها خلال جلسة برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" على هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسى، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.

وأشار ألهم إلى أن المبادرة شملت 34 قرية و250 تابعا بهدف تحسين مستوي جودة الحياة بهم.

وأضاف المستشار مصطفي ألهم، أن المحافظة تعتبر الثانية علي مستوي محافظات مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أصبح لدينا 7 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركز طبي، وقام ما يقرب من مليون و100 ألف نسمة بالتسجيل في المنظومة الصحية.

وقال المستشار مصطفي ألهم، إن الأقصر محافظة صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن المحافظة بها 6 مراكز ومدن وسكانها 1.5 مليون نسمة يعيشون في 2000 كيلو متر مربع ، واخترنا مركزين لضمهما للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في اسنا وأرمنت تحتاج 318 مشروعا حتى الآن، لإدخال كافة الخدمات بما فيها تغطية الصرف الصحي الذي لم يكن يتعدى 7% فقط، وبلغت التغطية حاليا 34%.

وأضاف محافظ الأقصر، أنه سيتم توفير جميع الخدمات وتقليل كثافات المدراس وتوفير فرص العمل اللازمة، وإدخال مشروعات مثل تجفيف الطماطم والحرف اليدوية والتراثية، لافتا إلى أن الأقصر هي ثاني محافظة بعد بورسعيد في تطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل.

حضر في الجلسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وميمونة شريف وكيل الامم المتحدة وعدد من المحافظين وكبار المسؤولين .