شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار".