شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وفاة 4 من أعضائها إثر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء 4 من أعضائها، بعد وفاتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا، وهم: الشهيد الدكتور محسن محمد مهران استشاري طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل، والشهيدة الدكتورة عبير كمال عبد الفتاح اخصائية جلدية بمستشفى كفر الشيخ، والشهيد الدكتور محمد رمضان أستاذ متفرغ و رئيس قسم الباثولوجي بطب الزقايق سابقا، والشهيد الدكتور مصطفى محمد هاشم استشارى الأطفال، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء، موضحة إلى تسجيلها 617 شهيدا من الأطباء منذ بداية الجائحة.

وكانت قد أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.