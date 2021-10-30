شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة من السياح من البرازيل يروجون للسياحة فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج مجموعة من الشباب البرازيليين للسياحة فى مصر، عن طريق مقطع فيديو نشروه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ضم زيارتهم لمختلف المتاحف والمواقع السياحية والأثرية فى مصر، أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة خان الخليلي، ومعابد أبي سمبل ومعابد الكرنك، وشرم الشيخ، وغيرها من الأماكن من مختلف محافظات مصر.

ولاقى الفيديو إعجابًا شديدًا وحقق مئات الألاف من المشاهدات بمختلف بلدان العالم.

وسبق وأكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار على جاهزية المقصد السياحي المصرى لاستقبال السائحين من كافة دول العالم خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل حسم ودقة في كافة المنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب تطعيم كافة العاملين بهذه المنشآت.

كما نوهت عن ملامح الاستراتيجية الاعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، مضيفة أن المقصد السياحى المصرى يمتاز بتنوعه وثرائه بالعديد من الأنماط السياحية، فضلا عن وجود منتجات سياحية واعدة به مثل رحلة مسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الريفية، وسياحة الطعام ...وغيرها، علاوة على العمل على ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لإثراء التجربة السياحية للسائح وخلق منتج سياحي متكامل.