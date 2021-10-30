بأقراص مخدرة في الشاي.. فتاة تعترف بقتل والدها بمساعدة خطيبها في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، تحقيقاتها مع فتاة وخطيبها، لاتهامهما بقتل والدها، داخل مسكنه في منطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة.

واعترفت المتهم بارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، فوضعت خطة للتخلص منه.

وأضافت المتهمة أنها بالاتفاق مع خطيبها دست لوالدها أقراص مخدرة في الشاي ما أدى لوفاته.

وكان بلاغ قد ورد لرئيس مباحث حلوان منذ شهرين مفاده العثور على جثة المواطن "م. ح". متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات في جسد المتوفي، ولم يشتبه ضباط المباحث في وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريحه.

وعقب ورود تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود شبهة جنائية حول الجريمة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة الضحية 19 سنة بالاشتراك مع خطيبها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.