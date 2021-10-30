شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن لطلاب المكاتب الأهلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت الموافق 30 اكتوبر تحت إشراف رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية فعالياتُ اليوم الأول لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب السنوية؛ لحفظ القرآن الكريم لطلاب المكاتب الأهلية التي تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف، وتستمر فعاليات المسابقة لمدة 14 يومًا في المناطق الأزهرية.

وأعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عن وجود جوائز مادية قيمة للطلاب الفائزين بالمسابقة.

علمًا بأن المسابقة تتكون من مرحلتين، ويتم تصعيد الطلاب الحاصلين على 80 درجة في اختبار المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، التي سيتم إجراؤها في شهر مارس 2022م.