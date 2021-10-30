شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تنفيذ 8 آلاف مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" فريدة من نوعها وتعتبر مشروع القرن، وحققت رضا كبيرا بين المواطنين فى كل المحافظات التى تشملها مبادرة حياة كريمة وخاصة محافظة البحيرة.

جاء ذلك في كلمة محافظ البحيرة خلال جلسة برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" على هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسى، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم .

وأشار آمنة إلى أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى محافظة البحيرة فى 6 مراكز و43 قرية أم وأكثر من 3000 تابع، حيث يتم تنفيذ 8 آلاف مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه.

وأضاف محافظ البحيرة أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" استطاعت توفير الكثير من فرص العمل لأبناء محافظة البحيرة، حيث انخفضت نسبة البطالة من 11% إلى 7%، كما انخفضت نسبة الأمية إلى 8%.