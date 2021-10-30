شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإسبانية تكرم عالمة مصرية لمشاركتها في مشروع «ميد نايت» الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة " كازا ميديترانيو" التابعة لوزارة الشئون الخارجية الإسبانية، الدكتورة نجوى عبد المجيد أستاذة علم الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث ورئيس لجنة التحكيم " لوريال - يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر"، لمشاركتها في مشروع "ميد نايت" الدولي ، وذلك ضمن 11عالما من تسع دول مختلفة هي مصر، إسبانيا، اليونان، قبرص، تركيا، لبنان، تونس، فرنسا، وإيطاليا.

وأعربت العالمة المصرية ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، عن فخرها وسعادتها بهذا التكريم الدولي ومساهمتها في رفع اسم مصر في المحافل الدولية العالمية، مشيرة إلى أنه حضر حفل التكريم الذي عقد في 24 سبتمبر الماضي ، الرئيس الأسبق لإسبانيا خوسيه لويس رودريجيز كضيف شرف بالإضافة إلى عدة شخصيات بارزة سواء من العلماء أو الشخصيات العامة.

وقالت عبد المجيد إنها الباحثة المصرية الوحيدة المشاركة في المشروع الذي يهدف لخلق فريق علمي يجمع بين دول البحر المتوسط، حيث تم اختيارها نتيجة لأبحاثها العلمية المنشورة في الأوساط العلمية والتي جعلتها واحدة من العالمات المشاركات على المستوى الإقليمي والدولي في المشروع.

وأضافت أنه يشارك في تنفيذ المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي، 13 مؤسسة علمية وبحثية منها مؤسسة تعزيز الصحة والبحوث الطبية الحيوية في منطقة فالنسيا، جامعة جاومي الأولى، معهد INCLIVA للبحوث الصحية، المجلس الوطني الإسباني للبحوث، جامعة أليكانتي، المتحف التعليمي والتفاعلي للعلوم في MUDIC، جامعة بوليتيكنيكا دي كارتاجينا، مؤسسة. SENECA وكالة العلوم والتكنولوجيا لمنطقة مورسيا، وغيرها.

وأشارت إلى أنه من خلال خطة العمل الجديدة للمشروع فإن الفريق البحثي يقوم بالعمل على مواجهة تحديات بعض الأمراض مثل مرض التوحد وتوعية المرأة المصرية بالمخاطر الصحية لزواج الأقارب وانعكاساته على الأمراض العصبية والنفسية.