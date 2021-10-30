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البرهان: ما حدث فى السودان ليس انقلابا وإنما تصحيحا للعملية الانتقالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن ما حدث فى السودان ليس انقلابا وإنما تصحيحا للعملية الانتقالية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكان الفريق البرهان أكد أن دماء الضحايا من الشعب السوداني هي التي دفعت الجيش لتصحيح مسار الثورة، وجدد الفريق تمسكه بالمضي قدما بـ"الثورة" حتى الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة فى السودان، مشددا على انتقال مدنى كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة.

وتعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية عبر تمثيل كل الولايات من دون حزبية أو جهوية، موضحا أن مفتاح نجاح الانتقال في السودان هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته.

 

ولفت الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أن هياكل السلطة بالسودان ستضم ممثلين عن كل الولايات دون تحزب، موضحا أن القوات المسلحة تجدد تمسكها بالمضي قدما بالثورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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