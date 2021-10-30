أخبار مصر.. رئيس الوزراء: مصر كرست جهودها خلال 7 سنوات لتعزيز مكانتها

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

رئيس الوزراء: مصر كرست جهودها خلال 7 سنوات ماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، كلمة بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالميّ الفريد، الذي يستقطب العديد من المسئولين والزائرين من أكثر من 192 دولة حول العالم.





الحكومة تنفى وجود عجز فى أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكوميةكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية سواء على مستوى الأسرّة العادية أو الرعاية المركزة، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، حيث يتم عمل مراجعة دورية لنسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات الحكومية، وذلك بهدف توزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات.





رئيس الوزراء يلتقى حاكم دبى الشيخ محمد بن راشدإلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لدبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى





انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية فى مصر لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبيةانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلي عن دول جوار ليبيا.





رئيس الوزراء يزور جناح دولة الإمارات فى معرض "إكسبو 2020 دبى"زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين المصريين والإماراتيين، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح المصرى المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذى تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022.





الأمم المتحدة: 70 مسئولا دوليا يشاركون فى احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصركشفت الدكتورة رانيا هدية، مدير البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات "الهابيتات" فى مصر، عن مشاركة نحو 70 مسئول دولي بينهم وزراء من دول إفريقية و500 مسئول عبر فيديو كونفرانس، فى احتفالية يوم المدن العالمى المقامة فى محافظة الأقصر.





الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وخفيفة بالقاهرةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.





اللجنة العسكرية الليبية تناقش فى مصر سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة..صورتعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية.





مراسم رفع العلم المصرى فى معرض إكسبو دبى فى اليوم الوطنى بحضور رئيس الوزراءعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، لقطات لتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من المسئولين، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".





وزير التسامح الإماراتى: الجناح المصرى بإكسبو دبى يرسخ صورة مصر كموطن للفرصألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتى، كلمة خلال تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض " إكسبو 2020 دبي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين المصري والإماراتي ولفيف من الإعلاميين.





"معلومات الوزراء" يستعرض إنفوجرافا عن مؤتمر "يوم المدن العالمى 2021"نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا عن تنظيم مصر لفعاليات مؤتمر "يوم المدن العالمي" بمدينة الأقصر يومي 30 و31 من أكتوبر الجارى، ويأتي الاحتفال الدولى باليوم العالمى للمدن الموافق 31 من أكتوبر من كل عام.





الأرصاد تعلن عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة والوجه البحرىكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





محافظة الجيزة: سحب جبانات الدفعة الأخيرة من المتعاقدين حال ثبوت بيعهاأكدت محافظة الجيزة أنها ستسحب الجبانات التى طرحتها بحق الانتفاع فى آخر دفعة من المتعاقدين عليها إذا ثبت بيعهم لتلك المقابر بما يخالف القانون، مشيرة إلى أن تلك المقابر محظور بيعها وتم طرحها بحق الانتفاع.





سقوط أمطار خفيفة على محافظتى القاهرة والجيزة.. صورشهدت مناطق متعددة من محافظتى القاهرة والجيزة، اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.