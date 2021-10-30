شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لدبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، حيث رافقه أعضاء الوفد المصري الرسمي، وعدد من الوزراء والمسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من الإعلاميين.

وخلال تواجده بالجناح المصري، أكد رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على المستويين؛ الإقليمي والعالميّ، وكذا الاستفادة من رواج المعرض على الساحة الدولية، مشيرا إلى أنه وفقا لذلك، فقد حرصت الحكومة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم؛ لتحقيق مستقبل أفضل من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة، كما أن الجناح المصري يمثل فرصة كبيرة لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية، وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار " رؤية مصر 2030".

وأضاف رئيس الوزراء أن المشاركة المصرية في معرض " إكسبو 2020 دبي " تستهدف أيضا تقديم مصر كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة؛ لما تتمتع به من مشروعات قومية عملاقة في مجال البنية التحتية، وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.