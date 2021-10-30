شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: وفرنا 96% من أراضى مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة فى وزارة التنمية المحلية، أن لجان التنمية المتكاملة التى تم تشكيلها فى القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لعبت دورا هاما فى اختيار المشروعات التى تحتاجها القرى، مؤكدا أن هناك توجيهات مستمرة من وزير التنمية المحلية، بالشفافية واستخدام المواقع الإلكترونية للمحافظات فى نشر مشروعات حياة كريمة أولا بأول.

جاء ذلك في كلمة الدكتور ولاء جاد الكريم خلال جلسة برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" على هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسى بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم .

وأشار جاد الكريم، إلى أنه تم تطويع العديد من المبادرات لخدمة مبادرة حياة كريمة، ومن بينها مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى قرى حياة كريمة، مؤكدا أن النهج المؤسسى الذى تنتهجه الوزارة فى مبادرة حياة كريمة كان له مردود إيجابى على المبادرة.

وأوضح مدير مبادرة حياة كريمة فى وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة نجحت فى توفير 96% من الاراضى التى تحتاجها مشروعات مبادرة حياة كريمة من بينها 16% تبرعات من الأهالى وهو ما يعكس ثقة الأهالي فى المبادرة وما ستوئتيه من ثمار تعود عليهم.