شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نقدر اهتمامات الرئيس بقضية بناء الوعى المستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية بناء الوعي، قائلا: نقدر بشدة اهتمام الرئيس بقضية بناء الوعي المستنير، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تسابق الزمن لبناء وعي ديني ووطني رشيد، وأنها تعمل على ذلك من خلال ستة محاور رئيسية هي: الشباب، والمرأة، والطفل، والتأليف والنشر، وبرامج التأهيل، والتثقيف العام، وذلك خلال تدشين مبادرة سكن ومودة التى أطلقتها وزارة الأوقاف اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف.

وبين أن الهدف من إطلاق مبادرة "سكن ومودة" هو الإسهام في عملية الاستقرار الأسري ، من خلال قيام كل فرد في الأسرة بواجبه الأسري من منطلق المودة والرحمة: بين الزوجين، بين الآباء والأبناء ، بين الأهل والجيران ، فالمؤمن أينما وقع نفع، وخير الناس خيرهم لأهله، وخيرهم أنفعهم للناس.

كما تحدث وزير الأوقاف عن أهمية انطلاق الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنطلق أولى فعالياته يوم السبت القادم 6 نوفمبر 2021م لتناقش موضوعًا في غاية الأهمية، وهو: "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها" ، حيث أكد وزير الأوقاف أن هناك أمرين في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد ، هما الجهل والمغالطة ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين .

ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وقد أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص العالم ، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفة النبوة والرسالة من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق ، وما تصرف فيه (صلى الله عليه وسلم) باعتبار الحكم أو القضاء ، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن نبيا ورسولا فحسب ، إنما كان نبيا ورسولا وحاكما وقاضيا وقائدًا عسكريًّا .

فما تصرف (صلى الله عليه وسلم) فيه باعتباره حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهي كون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بحسب الأحوال .

ومما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره رسولاً وحاكمًا معا قوله (صلى الله عليه وسلم) : ( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ) ، يقول الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) : "هذا منه (صلى الله عليه وسلم) تصرف بالإمامة – أي بصفته حاكمًا- ، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضًا إلا بإذن الإمام ، لأن فيه تمليكًا ، فأشبه الإقطاعات ، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء".

وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول أحييتهــا فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، نقول له : إن النبي (صلى الله عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته حاكمًا، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام أو الملك العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام ، وربما الاحتراب والاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد .

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الأوقاف على اهتمام الوزارة بقضية البحث العلمي ، وتشجيع الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف على مواصلة البحث العلمي ، مبينًا أن الوزارة بصدد إعداد منظومة وخريطة بحثية عصرية متميزة في مجال الخطاب والفكر الديني ليكون البحث في هذا المجال في خدمة المجتمع، وننتقل بالبحث العلمي من كونه غاية لدى بعض الباحثين للحصول على الشهادة العلمية إلى كونه وسيلة للتجديد والتحديث والتطوير والتطبيق العملي لمخرجاته في مختلف المجالات، مع تحفيز الجميع على مواصلة البحث المستمر بغض النظر عن الدرجات العلمية أو الوظيفية، فالبحث والعلم من المهد إلى اللحد، كما ذكر أسلافنا العظماء ذلك وطبقوه واقعا ملموسًا في حياتهم العملية.

كما كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أوائل منحة الماجستير لهذا العام ، وهم:

أولًا: أوائل الفرقة الأولى

1. محمود عزت راجي محمود - أسيوط - إمام وخطيب

2. أحمد أبو السعود أبو السعود إبراهيم-بني سويف-إمام وخطيب

3. أحمد عبد العزيز عبد الستار معوض-الجيزة-إمام وخطيب

4. حسن سليمان محمد سليمان-الفيوم-إمام وخطيب

5. أحمد إسماعيل هنداوي إبراهيم الفقي-الإسكندرية-إمام وخطيب

6. أحمد جمعة سعيد محمد-قنا-إمام وخطيب

7. السيد جمعة عطية محمود-الإسماعيلية-إمام وخطيب

8. عبد المنعم محمد خميس فرج-الفيوم-إمام وخطيب

9. عمر جابر أحمد أمين-القليوبية-إمام وخطيب

ثانيًا: أوائل الفرقة الثانية

1. حمد الله النمر أبو المجد محمد-سوهاج-إمام وخطيب

2. أحمد عبد الحميد محمد أحمد-الأقصر-إمام وخطيب

3. إبراهيم أحمد فهمي على -الإسماعيلية-إمام وخطيب

4. رضا مسعود عبد الغني حسن عكاشة-البحر الأحمر-إمام وخطيب

5. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد-الشرقية-إمام وخطيب

6. رجب عبد النبي رجب متولي-بني سويف-إمام وخطيب

7. محمد محمد هاني عبد الباسط عطية-بور سعيد-إمام وخطيب

8. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه عوض-شمال سيناء-إمام وخطيب

9. عبد الرحمن محمد حسين محمد الفيوم-إمام وخطيب

10. عبد الله شعبان عبد الحكم سالم غنيم - شمال سيناء-إمام وخطيب

11. هاني حماده علي عبد العزيز - بني سويف-إمام وخطيب

ثالثًا: أوائل تمهيدي الماجستير من الأئمة

1. أحمد رياض أحمد عشري-الإسماعيلية-إمام وخطيب

2. حسني السيد أحمد يوسف-قنا-إمام وخطيب

رابعًا: أوائل تمهيدي الماجستير من الإداريين

1. ياسين نبيل عبد الله الأمير-دمياط-إداري