شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبنك الدولى: "حياة كريمة" برنامج طموح يسابق الزمن لتطوير الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج أن برنامج تنمية الصعيد هو واحد من أهم البرامج التنموية المعنية بالتنمية المحلية والتطوير الحضرى، والذى بدأ في عام 2017 بدعم 500 مليون دولار من البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج، وتم مد البرنامج ليضم محافظتى المنيا وأسيوط وزيادة الدعم بمبلغ 50 مليون دولار بعد إعادة هيكلة البرنامج.

وأضاف ندا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمدن المقام بالأقصر، أن البرنامج يعمل على عدد من المشروعات أهمها البنية التحتية وأعمال تطوير حضرى وتطوير المناطق الصناعية وتطوير تكتلات اقتصادية جميعا تتكاتف مع بعضها والمحاولة الربط ما بين الريف والحضر والتخطيط لكليهما بالتوازي في اطار التنموي المتكامل.

وأشاد " ندا " بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكدا أنها برنامج طموح ويتم من خلاله حجم استثمارات ضخم ووضع تحدى كبير للفترة الزمنية في تنفيذه، لافتا إلى أنه يسير بالتوزارى مع برنامج تنمية الصعيد من خلال التنمية الاقتصادية والصناعية والبنية الأساسية، مؤكدا أن حياة كريمة وتنمية الصعيد برنامجين متكاملين، كما أن برنامج تنميه الصعيد يعمل في إطار مؤسسي لتمكين الأداة المحلية وتطوير منظومة التخطيط المحلى من خلال بناء نموذج لا مركزي وهى المنظومة تقع ضمن اهتمامات القيادة السياسية في مصر لتنمية الصعيد .

ولفت د. محمد ندا إلى اهتمام الدولة المصرية بالشراكة والمنظمات الدولية على ان تكون المشروعات المقامة والتخطيط للتنمية في اطار الاهتمام بالبيئة حيث يتم عمل دراسة جدوي مسبقة وخطوات دقيقه قبل البدء في اى مشروع .