شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية ينعى الشيخ كامل خله عضو المجلس الإنجيلى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيدٍ منَ الحزن والألم، تودع رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الشيخ كامل خله، عضو المجلس الملي الإنجيلي العام، وشيخ الكنيسة الرسولية بالشرابية، الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركًا تاريخًا طويلًا من الخدمة والعطاء الحقيقيين.

وينعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، الشيخ كامل خله، الصديق المخلص، مؤكدًا أن الطائفة الإنجيليةَ في مِصر فقدتْ خادمًا تقيًّا، خدم الكنيسة العامة والمحلية بكل محبة وإخلاص، وكان مثالًا صالحًا ونموذجًا حقيقيًّا لكل جيله.

ونصلي من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، والمجمع العام للكنائس الرسولية ولجميع محبيه في كل مكان.

وستشيع جنازة الشيخ كامل خله بالكنيسة الإنجيليّة بقصر الدوبارة، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021١ في تمامِ الثالثة عصرًا.