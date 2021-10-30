شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الرئيس يولى أهمية كبرى بتحسين حياة المواطنين بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ توليه رئاسة مصر في عام 2014 وهو يولى اهتماما كبيرا بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير سكن كريم لهم، خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة التي كان يعاني منها الريف.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال جلسة برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" على هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسى، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم .

وأضاف شعراوي، أنه منذ عام 2014 حتى الآن تتبني الدولة استراتيجية غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم خريطة العمران في مصر، وإذا كانت الدولة تتبني برنامجا طموحا للقضاء على العشوائيات وبناء عشرات المدن الجديدة على مستوى الحضر ، فإنها تتبني منذ عام 2019 برنامجا لا يقل أهمية للتنمية الريفية المتكاملة "حياة كريمة".

وأوضح شعراوى، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروع القرن الـ21 في مصر لعدة أسباب أولها: أنه يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر، ثانياً: لأنها تنفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175 مركزا موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة وكفر ونجع، ثالثا: ينفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه.

وتابع اللواء محمود شعراوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019 ، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً يزيد فيها معدل الفقر عن 70% في 11 محافظة تم البدء في تنميتها وإنهاء الأعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020 ، ثم تم زيادتها الي 375 قرية في 14 محافظة بالعام المالي 20/21 ، مضيفا:" تضمنت المرحلة التمهيدية 1284 مشروعا من الخطة الاستثمارية ، فضلا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة باستثمارات 6.4 مليار جنيه ، ووفرت حوالي 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.

كما ساهمت المرحلة التمهيدية للمبادرة في تغطية 63 قرية بخدمات الصرف الصحي ، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% الي 98% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة وتحسين شامل لخدمات الكهرباء والإنارة العامة ورصف حوالي 350 كيلو طرق، كما تم إضافة 2800 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 100 الف تلميذ وتطوير شامل ل 54 صحية وتطوير 22 مركز شباب ، فضلا عن رفع كفاءة 16 ألف منزل.

وقال شعراوي، إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية من خلال تطوير مراكز إدارية في نهاية ديسمبر 202 ، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولي يوليو 2021 ، تشمل 1436 قرية موزعة على 52 مركزا إداريا في 20 محافظة وتنتهي في 30 يونيو 2022 ، وستتوالي المرحلتين التاليتين تباعا لينتهي البرنامج كاملا في 30/6/2024.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تدخلات البرنامج تتضمن بكل قرية 5 أنواع من التدخلات تشمل تحسين مستوى خدمات البنية الاساسية بالقري المستهدفة (مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والانارة العامة والغاز الطبيعي والاتصالات...) ، رفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم ادارة المخلفات وتحسين البيئة)، تحسين لعملية تقديم الخدمات الإجرائية من خلال إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية في كل وحدة محلية قروية ، كما تشمل توفير فرص للتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة ، ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالقري المستهدفة.

وقال شعراوي، إن المبادرة تتضمن تدخلات تستهدف استدامة عملية التنمية : وهي تدخلات ترتكز على تطوير نظام الإدارة المحلية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمتها وتعزيز اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المجتمعية وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة.