شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهابيتات: سعيدة باختيار الأقصر كأول مدينة بالمنطقة للاحتفال بيوم المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الدكتورة ميمونة الشريف، المدير التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات"، عن سعادتها باختيار مدينة الأقصر للاحتفال باليوم العالمى للمدن، مؤكدة أنها المدينة الأولى في المنقطة العربية التى تستضيف هذا الحدث العالمى.

وأكدت الدكتورة ميمونة الشريف، على هامش احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر، أننا مازلنا بحاجة إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود، لأن أكثر من 70% من الانبعاثات على مستوى العالم تأتي من المناطق الحضرية، وذلك مع زيادة عدد السكان وانتقالهم للمدن.

وأضافت المدير التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات"، أنه من الأهمية بمكان أن نعيد التفكير في الطريقة التي نصمم بها مدننا ونديرها ونخططها، لتمكينها من الأداء بطريقة تساهم في تحقيق هدف العالم الخالي من الكربون.

وأضافت المدير التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات"، أن 23% من الانبعاثات العالمية تأتي من وسائل النقل، قائلة:"مع ذلك فأنا أعتقد أن مصر تسير على المسار الصحيح بطرق عديدة، وهي تقوم ببناء سكة حديدية كهربائية، وتوسيع شبكة المترو الحالية، ونشر وسائل أكثر كفاءة للنقل الجماعى.





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مؤتمر اليوم العالمى للمدن (22)