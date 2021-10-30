شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تمركز معدات شفط مياه الأمطار بالطرق والمحاور ومراجعة للبالوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت محافظة الجيزة بنشر معداتها مساء أمس للتعامل الفوري مع أي هطول الأمطار حيث شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجه الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك في ضوء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار في العديد من المناطق.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير، وذلك في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.