شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار والخشت يتابعان انتهاء أعمال تطوير المبنى الجنوبى لمعهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء أعمال التطوير والتجديد للمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، وذلك للاطمئنان على استكمال كافة التجهيزات والاستعدادات واستقبال المرضى وتقديم الخدمات بشكل طبيعي، ورافقهم خلال الجولة لفيف من قيادات الجامعة والمعهد.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن إعادة التأهيل شملت الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، وكذا الأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلاً عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن تطوير معهد الأورام هو أحد المشروعات الكبرى لجامعة القاهرة والذي بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 50 % بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المبنى الجنوبي سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية بـ 255 سريرا منها 145 سريرا للمرضى و 110 أسرة لعلاج كيميائي، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات و18 سريرا للرعاية المركزة، لافتًا إلى أن المعهد القديم كانت طاقته الاستيعابية 275 سريرا فقط.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المبنى الجنوبي للمعهد كان متوقفا منذ عام 2009 وكان آيلا للسقوط، موضحًا أن المبنى يمثل 50 % من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد مما يمثل نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية، لافتًا إلى أن المعهد القومي للأورام يقدم الخدمة مجانا خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أي جهة تأمينية للعلاج.