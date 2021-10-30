شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الرئيس وجه بتنمية كل القطاعات بالقرى ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على تنمية كافة القطاعات التنموية والخدمية فى الريف المصري، ضمن برنامج تطوير قرى الريف المصري "المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة".

وأضاف شعراوى، فى كلمته على بجلسة برنامج تنمية الصعيد على هامش احتفالية يوم المدن العالمى المقامة فى الأقصر، أن الوزارة استطاعت توظيف برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج وقنا للتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"، لافتا إلى أن برنامج تنمية الصعيد الذى يتم تنفيذه فى محافظتى سوهاج وقنا، ساهم فى ارتفاع مؤشرات درجات الفقر بالمحافظتين 7 درجات فى مؤشرات درجات الفقر على مستوى المحافظات وذلك بعد سنوات قليلة من تنفيذ برنامج تنمية الصعيد بالمحافظتين.

وكان الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، أكد أن البرنامج استطاع خلال 7 سنوات تم إنجاز العديد من المشروعات، ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة وضع البرنامج على منصتها الالكترونيه واختياره ضمن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بالبرنامج.

وأضاف الهلباوى، فى كلمته بجلسة برنامج تنمية الصعيد على هامش يوم المدن العالمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتعميم البرنامج على كافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 3500 مشروع بمحافظتي قنا وسوهاج، بتكلفة بلغت نحو 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات خدمت 10 ملايين مواطن بمحافظتي قنا وسوهاج.