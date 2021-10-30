شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة والأمومة يوقف زواج طفلة عمرها 14 عاما بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمركز البداري بمحافظة أسيوط وذلك أثناء حفل زفافها.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة (ر.م ) بتزويجها رغما عنها قبل بلوغها السن القانونية.

وعلى الفور وجهت أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ الي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ؛ التي بدورها أحالته إلي اللجنة الفرعية بمركز البداري للتأكد من صحة الواقعة، وأفادت بتواجد الطفلة بفستان الزفاف المقام بالقرية .

وأضافت السنباطي، أنه بعد التأكد من صحة الواقعة وأن الأب قام بالفعل بإتمام الزيجة تم تحرير محضر بمركز شرطة البداري. وتدخلت الشرطة وتم ايقاف الحفل ... وبعرض المحضر علي نيابة البداري الجزئية تم استدعاء والد الطفلة للنيابة العامة والذي ووقع هو والعريس على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية.

وأضافت السنباطي، أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة قدمت جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية.

في هذا الصدد، توجهت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما تقوم به من أجل حماية الأطفال ؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع حالة الخطر عنهم كما توجهت بالشكر الي وزارة الداخلية علي مجهوداتها وسرعة استجابتها وتعاونها في دعم وتعزيز حماية حقوق الاطفال؛ ووجهت الشكر الي لجنة حماية الطفولة بالمحافظة ولجنتها الفرعية بمركز البداري لسرعة تحركها لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها.

ولفتت "السنباطي" أن هذا يتزامن مع إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة لحملة لـسـة نــُوَّارة لمناهضة زواج الأطفال في 11 محافظة و 14 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة، مؤكدة على أن الهدف من الحملة بجانب التوعية بمخاطر زواج الأطفال هو التشجيع على ثقافة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهي منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهداً للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي تكرس دائرة العنف ضدهن وأن حق الفتيات في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن ورفع الوعي بضرورة الحق في التعلم والرعاية الصحية، من أولويات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة.