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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.


‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة 9 جنيهات.
‎- بلح بارحى 34 جنيها.
‎‏‎‏‎‏-‎ كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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