شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تقييم دورى لمراحل مشروعات تنمية الصعيد فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر كان موفقا منذ بداية اختياره لمحافظة سوهاج من قبل الحكومة المصرية، حيث إنها من أكثر محافظات مصر احتياج، لافتا إلى أن المبلغ الذى تم رصد لمحافظة سوهاج 282 مليون دولار، وما يعادله من الجانب المحلى.

وأضاف الفقى فى كلمته بجلسة برنامج تنمية الصعيد على هامش احتفالية يوم المدن العالمى المقامة بالأقصر، أن الممارسات التي تمت على الأرض أهلتنا لتدخل حكومي فيما بعد من خلال البنيه الأساسية "صرف صحى ومياه وكهرباء ورصف وكبارى ".

وأضاف الفقى أنه تم استثمار المبلغ المرصود الأستثمار الأمثل بشكل مؤسسي بدءا من تحديد الاحتياجات والتي لابد وأن تكون مرتبطة بأهداف تنموية وذلك في إطار خطه على مستوى المحافظة وأيضا التخطيط التشاركى والأهتمام بتلبية احتياجات المواطن وتحديد الأولوليات لكل المحافظة من المركز والمدينة والقرية حتى يدخل حيز التنفيذ مع الأهتمام بالبعد البيئي.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن هناك عملية تقييم تتم لكل المراحل التى تمر بها مشروعات تنمية الصعيد بالإضافة إلى الاهتمام بإجراءات الصيانة المتكررة لإطالة العمر الافتراضي للمشروعات مضيفا أنه تم إحياء أكثر من حرفة تراثية، مؤكدا أن التجربة إذا تم تكرارها على أكثر من محافظة سيكون لها صدى إيجابى.