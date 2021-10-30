شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الأمم المتحدة اختارت تنمية الصعيد ضمن أفضل البرامج فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، أن البرنامج استطاع خلال 7 سنوات إنجاز العديد من المشروعات، ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة وضع البرنامج على منصتها الإلكترونية واختياره ضمن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بالبرنامج.

وأضاف الهلباوى، فى كلمته بجلسة برنامج تنمية الصعيد على هامش يوم المدن العالمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتعميم البرنامج على كافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 3500 مشروع بمحافظتي قنا وسوهاج، بتكلفة بلغت نحو 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات خدمت 10 ملايين مواطن بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأكد مدير برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية، أنه تم توفير 219 ألف فرصة عمل بمحافظتي قنا وسوهاج، مؤكدًا أنه تم توفير 10 ملايين فرصة عمل مؤقتة يومية بالمحافظتين.