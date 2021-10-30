شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: برنامج تنمية الصعيد خفض معدلات البطالة بالمحافظة من 11% لـ4.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية، ساهم بشكل كبير فى تطور المحافظة لتحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف الداودى فى كلمته خلال جلسة عرض إنجازات مصر فى ملف تنمية الصعيد باحتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر، أن المحافظة نفذت أكثر من 1400 مشروع في مختلف المجالات، لافتا إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في انخفاض معدلات البطالة من 11% إلى 4.8% وانخفاض معدلات الفقر في المحافظة بشكل ملحوظ.

وأكد محافد قنا، أن البرنامج أثر أيضا بشكل إيجابى وملحوظ، فى الارتقاء وتطوير أداء الإدارة المحلية التى اختلفت اختلاف كلي وجزئي من خلال هذا البرنامج، لافتا إلى تنفيذ محاضرات وورش عمل للعاملين في الإدارة المحلية ضمن البرنامج لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.