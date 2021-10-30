شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المرافق تزيل التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن رجال شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، حملة أمنية، بالميادين والشوارع الرئيسية، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين، الخاصة بالباعة المتجولين، والمقاهي العشوائية، والكافيهات، والاستاندات والاوتاد الحديدية.

أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 205 مخالفات تعدي وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين من أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.