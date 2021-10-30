شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب شباب الوادى الجديد على مهن مبادرة "حياة كريمة" بمكافأة يومية 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وشركات للتدريب فى مجال التدريب المهني لشباب الخريجين لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة .

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان،: إن البروتوكول يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى داخل محافظة الوادي الجديد، للنهوض بالشباب ورفع مستوياتهم المهارية فى مختلف قطاعات العمل ، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوي العاملة فى محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وفى إطار التعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل تلك المحافظات.

وفي السياق نفسه، أشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلي أن البروتوكول نص على تدريب الشباب داخل مركز التدريب المهني بالفرافرة التابع للمديرية على مهن السباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات ، وبياض المحارة ، والنقاشة ، ونجارة الباب والشباك ، وجميع المهن التي تحتاجها "حياة كريمة" داخل المحافظة ، بمكافأة يومية وقدرها 50 جنيهاً لكل متدرب.

وأضاف مدير المديرية أنه بموجب هذا البروتوكول ، تتحمل الشركات جميع نفقات التدريب من أجور ومكافآت المتدربين واستخراج شهادات قياس مستوي المهارة ، وتسليم المتدربين عند نهاية التدريب شنطة عدة لكل منهم حسب المهنة التي تدرب عليها .

ونوه مدير المديرية إلى أن المديرية تلتزم بالإشراف على العملية التدريبية بأكملها حتى نهاية التدريب، وتوفير مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة ، واستخراج شهادات تدريب معتمدة من الوزارة منها فى نهاية الدورات التدريبية على كل مهنة .