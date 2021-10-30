شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمى للمدن بالأقصر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن المقامة بالأقصر، بحضور عدد من الوزراء وتحت رعاية رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بحضور دكتورة ميمونه محمد الشريف المدير التنفيذي للمنظمه ود.عرفان علي المدير الإقليمي ود. رانيا هدية مدير مكتب مصر، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.

يجمع الاحتفال العالمي الذي يُعقد في شكل مختلط ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن، يأتي ذلك بحضور د.ميمونة محمد الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات ود.عرفان علي المدير الإقليمي للبرنامج ود. رانيا هدية مدير مكتب مصر.

وسيتم بث مباشر للاحتفالات باليوم العالمي للمدن في معرض دبي إكسبو، وسيقام علي هامش الاحتفالية عدد من الجلسات والزيارات الميدانية بمدينة الأقصر.

وانتهت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسابيع الماضية من الترتيب والاستعداد للمؤتمر حتى يخرج بالصورة التي تليق باسم مصر، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر.

ومن المقرر أن يتم اليوم السبت، عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري حيث سيشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلى المنظمات الأممية في القاهرة ، بالإضافة إلى جلسة أخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتى قنا وسوهاج، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولى ومحافظى سوهاج وقنا وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية، كما سيتم عقد جلسة ختامية حول الشباب والتغيرات المناخية تتم بمشاركة من خمس منظمات دولية تابعة للامم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة واكاديميين دوليين .

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