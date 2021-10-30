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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمى للمدن بالأقصر..صور والان مع تفاصيل الخبر
يجمع الاحتفال العالمي الذي يُعقد في شكل مختلط ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن، يأتي ذلك بحضور د.ميمونة محمد الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات ود.عرفان علي المدير الإقليمي للبرنامج ود. رانيا هدية مدير مكتب مصر.
وسيتم بث مباشر للاحتفالات باليوم العالمي للمدن في معرض دبي إكسبو، وسيقام علي هامش الاحتفالية عدد من الجلسات والزيارات الميدانية بمدينة الأقصر.
وانتهت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسابيع الماضية من الترتيب والاستعداد للمؤتمر حتى يخرج بالصورة التي تليق باسم مصر، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر.
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