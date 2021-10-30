ضبط 5102 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5102 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1518 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و124 مخالفات السير بدون تراخيص، و 12 مخالفة عن الدراجات النارية، و 13 مخالفة موقف عشوائي، و 33 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.