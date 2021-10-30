في استجابة فورية.. أمن القاهرة يساعد إحدى المواطنات ونقلها لإحدى المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من إحدى المواطنات لتوفير الرعاية الصحية لوالدتها "مسنه" لكونها مريضة.

على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم استقبالها بإحدى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لها.

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنة ووالدتها، وتوجها بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول .

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.