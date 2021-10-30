بقيمة ربع مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية) بالإتجــار فى الأدوية مجهــولة المصدر وغير مصـرح بتداولها بالأســواق ، ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها، واستغلاله لمخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة خاص بإحدى الصيدليات، لممارسة ذلك النشاط الإجرامي واحتفاظه بداخله على كميات كبيرة من تلك الأدوية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المذكور وضبطه وبتفتيش المخزن المشار إليه.. عثر على ( 3700 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام بعضها مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم والضرائب والبعض الآخر مُخزن بطريقة غير مطابقة للمواصفات ما يؤثر على سلامة الأدوية) وقد تم سحب العينات اللازمة من الأدوية المضبوطة بمعرفة الجهات المختصة لفحصها.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقد قدرت القيمة السوقية لإجمالي المضبوطات بحوالي (2 مليون جنيه)، بينما بلغت القيمة السوقية للأدوية المهربة جمركياً منها (250 ألف جنيه مصري)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.