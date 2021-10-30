حملات أمنية ضد مروجي ومتعاطي المخدرات بمحيط المدارس والجامعات.. وضبط 46 متهمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 46 متهماً وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 12,770 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط "مبالغ مالية – سلاح ناري – عدد من الطلقات النارية – 49 هاتف محمول – 8 سيارات – 3 دراجات نارية – 13 قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان"، بحوزة المتهمين المضبوطين، وتنفيذ 22 حكم قضائي متنوع.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.