ضبط أكاديمية تبيع شهادات دراسية "مزورة" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمي وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة) ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية في منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية واستمارات بيانات وطلبات التحاق لراغبي الالتحاق بالأكاديمية – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - عدد من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية – أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية - مجموعة من صور المستندات الشخصية الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية).. كما أمكن الاستدلال على عدد 2 من ضحاياه، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالاحتيال عليهما والاستيلاء على مبالغ مالية منهما تحت ذات الزعم.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.