أبرزها مخالفات البناء..9 طلبات مناقشة عامة أمام "النواب" غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يعتزم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشتها.

وتختص هذه الطلبات في طلب مناقشة عامة قدمته النائبة منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

وتقدمت النائبة أمل زكريا قطب وعشرون عضواً، 3 طلبات مناقشة بشأن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وسياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًّا واجتماعيًّا، وسياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

وتقدم النائب أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية متداولي البورصة المصرية، وتقدمت النائبة آيات الحداد وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

وتقدم النائب عمرو درويش وعشرون عضواً بعدد 3 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وسياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.