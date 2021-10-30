وزير القوى العاملة: بروتوكول لتوفير العمالة الفنية لمشروعات مبادرة (حياة كريمة) بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقعت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وشركة أوراسكوم للإنشاءات بمجال التدريب المهني لشباب الخريجين؛ لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل في مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) داخل المحافظة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - في بيان اليوم السبت - إن البروتوكول يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل داخل محافظة الوادي الجديد للنهوض بالشباب ورفع مستوياتهم المهارية بمختلف قطاعات العمل، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في جميع المحافظات لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وفي إطار التعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل تلك المحافظات.

من جهته، أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية أن البروتوكول نص على قيام شركة أوراسكوم للإنشاءات بتدريب الشباب داخل مركز التدريب المهني بالفرافرة التابع للمديرية على مهن السباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، وبياض المحارة، والنقاشة، ونجارة الباب والشباك، وجميع المهن التي تحتاجها (حياة كريمة) داخل المحافظة بمكافأة يومية وقدرها 50 جنيهاً لكل متدرب.

وأضاف أن الشركة بموجب هذا البروتوكول تتحمل جميع نفقات التدريب من أجور ومكافآت المتدربين واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتسليم المتدربين عند نهاية التدريب حقيبة عدة لكل منهم حسب المهنة التي تدرب عليها.

وأشار إلى أن المديرية تلتزم بالإشراف على العملية التدريبية بأكملها حتى نهاية التدريب، وتوفير مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، واستخراج شهادات تدريب معتمدة من الوزارة منها في نهاية الدورات التدريبية على كل مهنة.​