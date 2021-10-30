خطوات تغيير حق الانتفاع بـ"عداد الكهرباء".. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

وينشر "الخليج 365" أهم الخطوات كالتالي:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع؛ حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بالعداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامٍ أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًّا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.