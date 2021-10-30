شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نقل وحدة التدريب المتنقلة بمبادرة "مهنتك مستقبلك" لبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه يتم نقل هذه الوحدة كل 3 شهور من قرية إلي أخري المتواجدة بها علي مستوي الـ 27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول إلي كل الشباب بمحل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وفي هذا الإطار، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد: إنه تم تنظيم احتفالية كبرى بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، لنقل وحدة التدريب المتنقلة من حى الزهراء ببورسعيد إلى حي الضواحي لتوفير مزيد من فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التى يتم التدريب عليها داخل الوحدة وهى التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة .

وأشار مدير المديرية، إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.