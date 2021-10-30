شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نقل وحدة التدريب المتنقلة بمبادرة "مهنتك مستقبلك" لبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد: إنه تم تنظيم احتفالية كبرى بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، لنقل وحدة التدريب المتنقلة من حى الزهراء ببورسعيد إلى حي الضواحي لتوفير مزيد من فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التى يتم التدريب عليها داخل الوحدة وهى التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة .
وأشار مدير المديرية، إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.