شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية: مادة تكنولوجيا المعلومات أساسية للصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا بشأن تدريس مادة " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " وذلك على النحو الآتى:

1. مادة " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " للصف الرابع الابتدائي مادة أساسية بها رسوب ونجاح وتضاف إلى المجموع الكلي .

2. يسـمح للمعلمين تحضـير جميع الدروس إلكترونيا أو يدويا، وفي حالة التحضير الإلكتروني يسمح للمعلمين بطباعة كافة الدروس وجمعها في كشكول التحضير بشـرط عدم وجود علامات مائية على الدرس المطبوع، وأن يتم كتابة التاريخ بالقلم الجاف وليس الرصاص ويتم الاعتماد حسب الحصة المشروحة .

3. بالنسبة للمعاهد الابتدائية التي ليس بها أجهزة حاسب آلي أو بها عجز شـديد من الأجهزة تقوم إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بتوفير العدد الكافي من الأجهزة من الأماكن التي بها أجهزة مناسبة على ان تتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .

4. على موجهي عموم الكمبيوتر بكل منطقة التنسـيق مع إدارة التنسـيق بالمنطقة ووضع تصـور بشكل عاجل حول تدبير المعلمين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية لتدريس مادة " تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات " بالصـف الرابع الابتدائي بجميع المعاهد ( العادية – النموذجية ) .