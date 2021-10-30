شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور البحر الأعظم والنيل السياحى ومراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال.

وجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعه إنهاء الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق إنجازا أكبر للأعمال .

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء جنوب والدقي بالمتابعة الدورية لتنفيذ الجدول الزمني ومدي الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال .

ووجه المحافظ الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحي بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية وعدم رصف الطبقة السطحية للطريق قبل الانتهاء من كافة أعمال التنسيق العام للشارع وساحات الانتظار.

كما تفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاة لكوبري الجامعة، موجها برفع كفاءتهما بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع .

كما كلف محافظ الجيزة الشركة المسئولة عن أعمال تطوير شارع النيل بتلافي بعض الملاحظات في أرصفة المشاة والانتهاء من تركيب الانترلوك في باكيات مسطح انتظار السيارات وفقا للرسومات الهندسية المحددة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والسيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.