شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر منع دخول العاملين غير المطعمين بجميع القطاعات بدءا من 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر، منشورا حمل رقم 16 لعام 2012، جاء فيه إيماء لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 ، يرجى الالتزام بما يلى :

أولا: يحظر دخول العاملين بكافة قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك والمعتمدة من وزارة الصحة ، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR ولم يمض على اجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءا من 15 / 11 / 2021.

ثانيا : يحظر دخول المواطنين الى مقار قطاعات الازهر الشريف والمناطق الازهرية الا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على اجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءا من 1/12/2021، و على المختصين بالقطاعات الرئيسية والمناطق الازهرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بتنفيذ القرار.