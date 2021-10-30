شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بمنطقة "حى الأندلس " بالمدينة، حيث تشمل أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام بجودة الأعمال الجاري تنفيذها بكافة المدن الجديدة.

وخلال الجولة، حرص المهندس أحمد عمران على الاطمئنان على تواجد كافة العاملين في المواقع المختلفة وعلى سير العمل، موجهاً بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ.

كما شدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الالتزام بخطط تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة خلال العام الحالي، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته.

جدير بالذكر أن منطقة الأندلس بمدينة العاشر من رمضان تضم 11380 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس" سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، كما تضم المنطقة عددا من المباني الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية.