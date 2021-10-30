شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بتوعية الطلاب بالإجراءات المتبعة حال حدوث زلازل وأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة توعية الطلاب وخاصة بالمرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية مع تخصيص مادة توعية أثناء طابور الصباح، مع مناقشة الظاهرة مع مجلس الأمناء والمعلمين لإيجاد طريقة لتوعيتهم، كما وجهت الوزارة المدارس بضرورة تعريف الطلاب بالإجراءات التى يجب اتباعها حال حدوث هزات أرضية أو كوارث مختلفة منها الأمطار الشديدة أو الزلازل أو الحرائق، حيث يتم تدريب الطلاب على كيفية الخروج الآمن وأيضا وضع اللوحات الاسترشادية فى أماكن لتوجيه الطلاب بأماكن الطوارئ للخروج، مع توزيع خروج الطلاب وتحديد نقاط التجمع الأمنة.

وكانت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت عن أنه تم تخصيص فقرات بكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي لتوعية الطلاب ضد التحرش ، حيث أدرجت وزارة التربية والتعليم رسالة توعوية في منهج الصف الرابع الابتدائي لمواجهة التحرش الجنسي، وكيف يحافظ الأطفال على أجسادهم.

وتضمنت الرسالة كيف يمكن للطفل أن يعرف اللمسات غير الطيبة لجسمه من الأقارب أو الغرباء ليبتعد ويكشف صاحبها بالصراخ للفت انتباه الناس.

وجاءت بعض الفقرات فى الكتاب: تذكروا دوما يا أبنائي أن تعرضكم للايذاء لا يعني أنكم سيئون ، فالسيئ من حاول ايذائكم ، وأن الايذاء ليس خطأكم ابدأ وإنما هو خطأ من فعل ذلك ولذا توجهوا لمكان آمن واخبرونا بما حدث وتذكروا أن هناك أجزاء من أجسامكم خاصة جدا وليس من حق أي شخص آخر أن يراها أو يلمسها ، فإذا تعرضتم لأي إيذاء فأطلبوا الحماية وارفعوا أصواتكم أو أصرخوا أو لوحوا بأيديكم وأرجلكم حتى تلفتوا أنظار الناس إليكم وبعدها اسرعوا مبتعدين على الفور وتوجهوا إلى مكان تشعرون فيه بالامان ، وذلك لإنكم مميزون ولان اجسادكم مميزة ولها خصوصية.