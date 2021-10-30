شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحرير 218 محضراً وبحث 194 شكوى عمالية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، تعيين 4368 شاباً، منهم 96 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 13750 راغب عمل منهم 51 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضحت المديرية، فى بيان، أنها قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 420 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 360 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره لوزارة القوى العاملة عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 103 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 218 محضراً، وبحث 194 شكوى عمالية ، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بمبلغ 33 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بإجمالي 27 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 3000 جنيه ، فضلاً عن صرف 60 ألفاً و951 جنيها رعاية صحية لـ 193 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 64 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد 5 دورات تدريبية في برامج التدريب التحويلي بمراكز التدريب المهني، ودورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، على مهنة التفصيل والحياكة ، استفاد منها 95 متدرب ومتدربة، كما قامت باستخراج 5303 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 5066 رخصة مزاولة الحرفة .