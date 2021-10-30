شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يضع حجر الأساس لصومعة حبوب بسعة تخزين 100 ألف طن ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الى محافظة بورسعيد، لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلي 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، وذلك فى إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة، للحفاظ علي محصول القمح الاستراتيجي، ووصلت السعات التخزينية حتي الآن الى 304 ملايين طن.

كما سيتم تفقد عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

ومن المقرر أن يرافقه فى الجوله كل من، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع .