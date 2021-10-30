شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجالات عمل المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات إحدى أكبر المؤسسات الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث أنشات الكنيسة عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وأنشا قداسة البابا تواضروس الثانى المكتب البابوى للمشروعات عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع.



المكتب الباباوى للمشروعات

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة. ومع ذلك ، فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل ، وكذلك الاستجابة لإلحتياجات الإنسانية.

ويهتم المعهد ببناء القدرات البشرية مع التركيز بشكل خاص على تحسين تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للجميع، ويشجع على إنشاء مرافق التعليم والرعاية الصحية؛ ويوفر التوجيه الفني وبناء القدرات للشركاء إلدارتها وتشغيلها المستدا، وكذلك تعزيز القدرات المؤسسية للكنيسة في القيادة والحوكمة ، وتعزيز المنح الدراسية عن الكنيسة القبطية للحفاظ على التراث والهوية القبطية، وبناء شراكات ومبادرات تعاونية مع الجهات المحلية والعالمية والحكومية وغير الحكومية من أجل تقديم الدعم والخدمات للجميع.