شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية الليبية تناقش فى مصر سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية.

وتعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى القاهرة، اليوم السبت، اجتماعا للمرة الثانية بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وذلك لبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية تمهيدًا للبدء في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

يتزامن الاجتماع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراءها فى 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.